Les Nations unies ont enregistré 315.000 violations graves contre les enfants dans les zones de conflit entre 2005 et 2022. Dans un rapport publié ce lundi, à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression, célébrée chaque année le 4 juin, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) affirme qu'entre 2005 et 2022, le monde a enregistré 315.000 violations graves contre les enfants dans les zones de conflit.

Pour l'ONU, qui a vérifié chaque incident, il s'agit d'"un exemple frappant de l'impact dévastateur que les guerres ont sur les mineurs". L'UNICEF affirme que des enfants ont été victimes de plus de 30 conflits en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Le document, publié à Oslo et New York, révèle que plus de 120.000 mineurs ont été mutilés ou tués et qu'au moins 105.000 ont été recrutés et utilisés par les forces armées et les groupes armés depuis 2005.

Le rapport comprend également plus de 32.500 enlèvements d'enfants et plus de 16.000 cas de violences sexuelles sur mineurs. Au total, l'ONU a vérifié plus de 16.000 attaques contre des écoles et des hôpitaux et 22 000 autres incidents de refus d'aide humanitaire aux enfants. Pour l'organisation, "le nombre réel doit être encore plus élevé", puisque dit-elle, "des millions d'enfants ont été contraints de fuir leur foyer et leur communauté, ont perdu leurs amis et leur famille, ou ont été séparés de leurs parents ou de leurs tuteurs".

A cette occasion, l'UNICEF a appelé les gouvernements à s'engager à respecter les lois internationales pour protéger les enfants, les écoles, les hôpitaux et les installations d'eau et d'assainissement. L'agence a également exhorté les autorités à traduire en justice les auteurs d'abus contre des enfants"