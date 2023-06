Des journées médicochirurgicales bénévoles ont été lancées dimanche à travers les établissements hospitaliers de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Selon le directeur de wilaya de la santé, Ahmed Boudjemaâ, tous les moyens humains et matériel ont été mobilisés pour cette initiative bénévole qui se poursuivra jusqu’à fin juin courant et verra l’exécution de 300 interventions chirurgicales par plus de 20 chirurgiens à raison de 25 à 31 opérations par jour en plus des cas d’urgence.

Des initiatives similaires seront lancées à l’établissement hospitalier de Bordj Ghédir dans la spécialité de la chirurgie ophtalmologique au profit de plus de 300 patients en plus de près de 83 interventions en neurochirurgie et chirurgie ORL à l’hôpital Ahmed Benabid du chef-lieu de wilaya et 93 autres à l’hôpital d’El Mansoura.

Accueillies avec un grand soulagement par notamment les parents des enfants malades, ces initiatives bénévoles visent à prendre les patients figurant sur les listes d’attente de ces établissements sanitaires "avant le début de la période estivale", a assuré le même cadre.

Le wali Kamel Nouicer a présidé le lancement de ces journées médicochirurgicales bénévoles organisées par la direction de wilaya de la santé à l’établissement hospitalier Bouzidi Lakhdar de la ville de Bordj Bou Arreridj.