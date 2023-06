Un jumelage scientifique entre l'EHU d'Oran et le CHU de Nancy (France) sera

prochainement concrétisé sur le traitement de la pathologie de Spina-bifida, une maladie dont la prise en charge au niveau national rencontre des problèmes, a-t-on appris dimanche du DG de l'EHU "1er novembre 1954" d'Oran.

Afin d'avancer dans le processus de prise en charge de cette pathologie lourde, "l'EHUO est en phase de discussion interne, actuellement, avec le CHU de Nancy en France, afin d'aboutir, très prochainement, à la signature d'un accord de jumelage, cela va se faire bientôt", a précisé à l'APS, le Directeur Général de cet hôpital, M. Nacer Bar, en marge du deuxième et dernier jour du 3e congrès international de neurochirurgie jumelé au 36e congrès national de la Société algérienne de neurochirurgie (SANC).

"L'accord de principe existe, mais il nous faut d'abord choisir le personnel qualifié afin de former une équipe pour une intervention aussi importante et une pathologie aussi lourde, en plus de cibler les moyens et les équipements nécessaires pour l'engager", a-t-il sou ligné.

De son côté, Dr Guerbouz Rabah, chirurgien au service de neurochirurgie de l'EHU d'Oran, a fait savoir que ce futur accord de Jumelage entre l'EHUO et l'Hôpital de Nancy, qui est un hôpital de référence dans la chirurgie du Spina Bifida, concerne la coopération et la formation en matière de chirurgie anténatale, qui consiste en l'intervention chirurgicale sur le fœtus dans le ventre de la mère".

"Dans les mois à venir, nous allons constituer et former une équipe spécialisée, en collaboration avec l'équipe de l'hôpital Nancy, afin de parvenir à réaliser cette délicate opération chirurgicale, permettant d'épargner ou de diminuer le handicap aux enfants atteints de la maladie Spina Bifida", a-t-il fait savoir. Dans le même cadre, le Pr Olivier Klein, chef de service de neurochirurgie pédiatrique au CHU de Nancy et professeur à l'Université de Lorraine, a déclaré à la presse que ce genre de collaboration est très souhaité et apprécié, dans la mesure où cette technique pourra largement diminuer le handicap des enfants atteints de Spina Bifida. Cette nouvelle technique, appelée chirurgie anténatale ou maternofoetale, est un traitement In-utéro qui consiste en l'intervention par césarienne au niveau de l'Utérus de la femme sur le futur enfant atteint de malformations liées à la maladie de Spina Bifida, afin de réduire les malformations de la moelle épinière.

Le spina-bifida est une malformation congénitale qui se caractérise par un mauvais développement de la colonne vertébrale. Cette anomalie entraîne une paralysie et d’autres complications telles qu’une perte de sensibilité au niveau des jambes et des troubles urinaires.

La deuxième et dernière journée du 3e congrès international de neurochirurgie jumelé au 36e congrès national de la Société algérienne de neurochirurgie (SANC), à laquelle a pris part le wali d'Oran Saïd Sayoud, a été marquée par la présentation de plusieurs communications traitant des nouveautés médicales et chirurgicales de la maladie de Parkinson, le traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens et les AVC, entre autres.

Cette manifestation scientifique a connu la participation de plus de 400 participants de tout le territoire national et de spécialistes de 5 pays étrangers.