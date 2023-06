Certains axes des routes nationales et des chemins de wilaya de Sidi Bel-Abbes connaissent une circulation difficile, en raison des quantités considérables de pluies orageuses qui se sont abattues sur la région, ces dernières quarante huit heures, a-t-on appris, dimanche, auprès du groupement territorial de la Gendarmerie nationale.

La cellule d’information et de communication de ce corps de sécurité a indiqué que les pluies torrentielles ont provoqué une accumulation de boue et entravé la circulation au niveau de la RN13 dans sa partie reliant les communes de Telagh et de Sidi Bel Abbes et entre les communes de Tenira et Ben Achiba El Chilia , ainsi que sur la RN 109 entre Teghalimat et Merine.

Les intempéries ont également entravé la circulation sur la RN47 entre Mazaourou et Teghalimat, ainsi que sur la RN 48 reliant les communes de Mazaourou et Sidi Ali Benyoub, selon la même source, ajoutant que le cimetière de la commune de Mazaourou a été endommagé, en plus de la chute du pont reliant les communes de Mazaourou et Sidi Ali Benyoub, en raison de la boue accumulée. Les services de la Gendarmerie nationale, en collaboration avec les services communaux concernés, la direction des travaux publics et les services de la protection civile sont aussi intervenus pour l’ouverture des routes touchées par les intempéries à la circulation routière.

De leurs côtés, les services de la protection civile sont intervenus, au cours des dernières 48 heures, pour pomper les eaux de pluie qui ont inondé certaines habitations au niveau des communes de Mazaourou et de Tenira, provoquant l’effondrement de certains murs et les toitures d’habitations.Les pluies ont également provoqué des crues de l’Oued Mekkera au niveau de la commune de Tenira où se sont formés des cours d’eau torrentiels, qui ont débordé sur les vergers et les fermes jouxtant le cours de l’oued, a souligné la cellule d’information et de communication des services de la protection civile.

Les services de la protection civile et de la Gendarmerie nationale ainsi que les différents partenaires concernés, restent mobilisés pour intervenir en cas d’urgence.