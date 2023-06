Une carte professionnelle numérique sera "prochainement" délivrée à plus de 442.000 artisans immatriculés à l’échelle nationale, en application des conclusions des rencontres régionales tenues l'année en cours, au titre des préparatifs de cette opération, a annoncé, dimanche à Tipasa, le Directeur général de l'artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Kamel Eddine Bouam.

"Des préparatifs sont en cours en vue du lancement +prochain+ de l’opération de délivrance de cartes professionnelles numériques au profit de plus de 442.000 artisans immatriculés, dont plus de 137.000 activant dans l'artisanat traditionnel", a indiqué M. Bouam, dans une déclaration à la presse en marge de la dernière rencontre régionale qu'il a supervisée en sa qualité de représentant du ministre de tutelle, au titre des préparatifs de cette opération, après les réunions de Mostaganem et Biskra.

Ce rendez-vous de Tipasa, ayant vu la participation des chambres d'artisanat et des métiers des wilayas du Sud et du Centre, a porté sur les procédures opérationnelles de mise en œuvre du décr et exécutif 99/23 daté du 5 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif 143/97 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle des artisans immatriculés au Registre de l'artisanat et des métiers, en application du plan Gouvernemental visant la numérisation de divers secteurs.

M. Bouam s'est félicité à ce titre, que les "efforts consentis durant toute une année de travail dans le cadre de ce projet, inscrit au titre de la modernisation du secteur touristique, puissent aboutir à la délivrance d'une carte artisanale numérique", qui intégrera pour la première fois, le "numéro d'identification nationale (NIN), en plus de deux codes électroniques, le Code à réponse rapide (QR-Code) et le Code barre".

Vantant les avantages de cette carte numérique future, il a souligné qu’elle va fournir des données précises, de nature à permettre une meilleure identification des artisans, tout en facilitant leurs tâches, notamment lors de leurs déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Cette carte sera, également, d’une grande contribution dans l’éradication de la bureaucratie, tout en fournissant des statistiques sur l’activité des artisans.

Elle constituera un trait d’union entre l'artisan et les services du ministère de tutelle, car elle sera automatiquement reliée au fichier nati onal des artisans.

Les directeurs des Chambres d'artisanat et des métiers (CAM) des wilayas concernées ont pris part à cette journée de formation destinée à l’explicitation des procédures d'élaboration et de délivrance de la carte professionnelle numérique de l'artisan, selon M. Bouam.