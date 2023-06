La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place une série de mesures et de procédures sécuritaires en vue d'accompagner les efforts de l'Etat pour garantir le bon déroulement de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) session 2023 prévue lundi, et ce à travers 2.044 centres d'examen situés dans le territoire de compétence, a indiqué dimanche un communiqué de la DGSN.

A cet effet, "des patrouilles motorisées et pédestres ont été mobilisées pour assurer la fluidité du trafic routier et faciliter la circulation notamment au niveau des routes et des axes conduisant vers les centres d'examen", précise la DGSN qui annonce également le déploiement de formations sécuritaires qui veillent à accompagner et sécuriser l'opération de transport des sujets et remettre les copies aux centres de collecte, en coordination avec les services compétents du secteur de l'Education nationale. La DGSN a appelé, dans le même contexte, les automobilistes et les parents d'élèves à "éviter tout arrêt ou stationnement anarchique devant les centres d'examen".