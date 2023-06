Le projet portant réalisation d’un village de l’artisanat à Constantine vient de bénéficier d’une décision de levée du gel, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Le wali de Constantine Abdelkhalak Seyouda a chargé une commission spécialisée à l’effet d’entamer immédiatement les formalités de choix de terrain pour permettre le lancement de la réalisation du projet dans les meilleurs délais, a fait savoir la même source.

Mettant l’accent sur l’importance de ce futur village dans la promotion la créativité et le savoir-faire d’art et de l’artisanat, la même source a rappelé que sa réalisation avait été annoncée en 2012 et allait être lancée en travaux en 2015 avant de décider par la suite le gel de l’opération pour des raisons d’ordre financier.

Selon les services de la wilaya, le futur village de l’artisanat de Constantine sera doté, selon le plan préliminaire d’aménagement devant être ajusté en fonction de l’étendu de l’assiette, d’une galerie d’exposition, espaces de vente et de commercialisation en plus de ateliers de formation et d’apprentissage.

La relance de cette opérat ion s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités publique visant la promotion du tourisme national à travers le développement de l’artisanat local, a souligné la même source qui a mis en exergue l’impact de ce projet dans la sauvegarde également des métiers d’art en voie de disparition.

Pour rappel, le secteur local de l’artisanat avait bénéficié en début de l’année en cours (2023) d’un projet d’aménagement d’un centre pour les artisans dédié à la production, l’exposition, la vente et la commercialisation des produits artisanaux.

Ce centre sera ouvert dans une vieille bâtisse située au centre-ville de Constantine.