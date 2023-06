La chambre de l’artisanat traditionnel et des métiers (CAM) de Mila a accueilli dimanche une journée de formation des artisans et des cadres du secteur du tourisme et de l’artisanat traditionnel au dispositif juridique relatif à la protection des produits artisanaux.

Initiée par la Direction de la culture et des arts conjointement avec la Direction du tourisme et de l’artisanat, la rencontre vise à présenter les dispositions légales assurant la protection des produits artisanaux porteurs de motifs et expressions reflétant l’identité culturelle algérienne, a indiqué, en marge de la journée, le représentant de la Direction de la culture Chiaba Lezghed.

"Les participants découvriront ainsi les dispositions relatives à la protection du patrimoine qui est une des missions de la direction de la culture", a-t-il ajouté, affirmant que la notion de patrimoine recouvre les produits artisanaux dont les tenues traditionnelles, les instruments musicaux et les bijoux. M. Chiaba a cité, à ce propos, la loi 98-04 relative au patrimoine culturel de la nation et les règles générales de sa protection ainsi que l’impact de la mondialisation qui expose des pans entiers de ce patrimoine aux risques de vol.

De son côté, le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Mila, Aïssa Boulouedhnine, a inscrit l’initiative dans le cadre de la convention conclue entre le ministère du Tourisme et celui de la Culture, estimant qu’elle permet de sensibiliser puis d'impliquer les participants aux efforts de protection de l’identité patrimoniale de l’Algérie au travers la préservation des motifs traditionnels et formes traditionnels qui reflètent l’authenticité et les spécificités du patrimoine algérien.

Le même cadre a souligné que "la rencontre vient à la suite du signalement de certaines tentatives d’accaparement de ce patrimoine en lui attribuant des origines étrangères à l’Algérie d’où la nécessité de sensibiliser les artisans à protéger et préserver ce patrimoine aux générations futures".