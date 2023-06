Un cycle de journées d'études sur le nouveau système budgétaire prévu par la loi organique relative aux lois de finances 18-15 du 2 septembre 2018, a été lancé dimanche à Alger au profit des secrétaires généraux (SG) des wilayas et des walis délégués.

Organisées par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en collaboration avec le ministère des Finances, ces journées d'études visent à faire connaitre le nouveau système budgétaire aux cadres locaux, mais aussi à en vulgariser les concepts.

La maîtrise, par les SG et les walis délégués, des concepts du nouveau système budgétaire, entré en vigueur début 2023, leur permettra de s'y adapter et d'évaluer le budget en s'appuyant sur ce nouveau dispositif, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur.

Quelque 68 participants entre SG et walis délégués prennent part à ces journées d'études en deux groupes. Le premier entamera la formation dimanche et lundi, tandis que le deuxième suivra cette formation mardi et mercredi. Ces journées d'études font suite à celles organisées au profit des walis durant le premier trimestre de cette année. Elles s'inscrivent dans le cadre des efforts fournis par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère des Finances pour généraliser ce nouveau système au niveau des administrations locales.

Elles interviennent en outre dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par le Gouvernement en matière de gestion publique, dans le souci de s'orienter vers un nouveau concept basé sur la gestion par objectif, où l'évaluation ne s'appuie plus sur la consommation des affectations financières, mais plutôt sur les résultats obtenus, ce qui permettra de conférer "davantage de transparence à la gestion du denier public".

Le nouveau système budgétaire est basé sur l'élaboration d'un budget d'objectifs et de résultats permettant aux responsables de lancer des initiatives dans l'objectif d'obtenir les résultats escomptés. Il permettra également au citoyen et aux organes de control de s'enquérir de la performance des administrations et des structures publiques, et d'évaluer leurs résultats sur la base des objectifs fixés.