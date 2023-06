Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé, dimanche, les titulaires des diplômes de doctorat et de magistère non-salariés à déposer leurs candidatures pour participer à l'opération de recrutement d'accès au grade de maitre-assistant classe "B" dans les établissements universitaires via la plateforme numérique, à partir de lundi, jusqu'au dimanche 25 juin.

Le ministère a informé les titulaires des diplômes de doctorat et de magistère non salariés inscrits sur la plateforme numérique de recensement des détenteurs de ces diplômes, qu'ils sont invités à déposer leurs candidatures en vue de participer à l'opération de recrutement d'accès au grade de maitre-assistant classe "B" dans les établissements universitaires au titre de l'année 2023, en utilisant le même compte électronique qu'ils avaient utilisé pour s'inscrire.

La période de dépôt des candidatures via la plateforme numérique est fixée du lundi 5 juin 2023 à 14h00 au dimanche 25 juin 2023 à minuit. Selon le ministère le dossier de candidature doit comprendre une "c opie de la carte d'identité nationale, une copie du diplôme requis, un formulaire à remplir par le candidat et à déposer via la plateforme numérique (à télécharger depuis le site web de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative (DGFPRA), une copie d'attestation de non-activité légalisée par les services de la mairie, une copie des documents certifiant les travaux scientifiques réalisés par le candidat dans son domaine de spécialité avant ou après l'obtention du diplôme requis (copie des articles scientifiques et des interventions, et une copie de la page du livre scientifique portant le numéro international normalisé du livre (ISBN), le cas échéant".

Le dossier de candidature doit inclure également "les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat aux établissements de l'enseignement supérieur, ou, le cas échéant, les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans l'enseignement, après l'obtention du diplôme requis, dans les établissements des autres secteurs, ou les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat après l'obtention du diplôme requis, au titre des postes d'encadrement occupés aux niveaux des établissements et d es administrations publics et/ou les établissements et les organismes publics et privés, en plus d'une copie de la carte prouvant l'invalidité du candidat, si nécessaire".

Le ministère a précisé que chaque candidat doit "choisir une liste d'établissements universitaires dans lesquels il veut être recruter selon la priorité indiquée sur la plateforme", et de "suivre toutes les étapes dans l'ordre indiqué sur la plateforme avant de valider son dossier de candidature, les dossiers des candidats devant être transmis par voie électronique aux établissements universitaires concernés par le recrutement".