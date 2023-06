Seize pièces de théâtre, produites dans le cadre du programme "Mois du théâtre" pour la célébration du soixantenaire de l'indépendance, seront présentées au public à partir de lundi à Alger et dans plusieurs wilayas du pays, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Les pièces de théâtre produites dans le cadre du soixantenaire du recouvrement de l'indépendance, seront présentées au public à partir de lundi et jusqu'au 8 juillet à travers les établissements de théâtre et espaces culturels du pays avec en ouverture le spectacle "El mouhtached" (Le camp) du Théâtre régional de Souk Ahras, selon le programme présenté en présence du directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, et des directeurs de théâtres régionaux et des membres de la commission d'évaluation des travaux.

Le TNA, qui accueillera une partie de cette manifestation, a monté, lui aussi, son spectacle intitulé "Qahwat El Guelmi", programmé, comme les autres productions, pour une tournée à travers plusieurs régions du pays.

Le théâtre régional d'Oran participe à cet évènement avec "132 ans" une pièce du dramaturge Ould Abderrahmane Kak i, alors que les théâtres de Mascara et de Sidi-Bel Abbès ont choisi de reprendre "Le Cadavre encerclé" de Kateb Yacine et "El-Laz" (L'As), adaptation du roman de l'écrivain algérien Tahar Ouettar, respectivement. Dans le même élan, les théâtres régionaux de Constantine, de Tizi Ouzou, de Skikda et de Djelfa ont opté pour des textes en lien avec la Guerre de libération avec "Istirahet el mouharridjine" , "Lala Fatma n'Soumer", "Taht el hissar" et "La vraie histoire de Houria". La célébration du soixantenaire de l'indépendance sera également marquée

par la présentation d'autres pièces comme "Anfass la takhoune" (Des âmes qui ne trahissent pas) du théâtre de Biskra, "Rijal sadaqou"( Des hommes sincères) d'El Eulma (Sétif) et "El aamaliya el akhira" (La dernière opération) de Saida.

Parallèlement aux représentations, l'espace M'hamed Benguettaf du TNA abritera des conférences notamment sur le mouvement théâtral et la Guerre de libération et une présentation d'un ouvrage sur l'homme de théâtre Mahiéddine Bachtarzi. Des spectacles de théâtre de rues, prévus à la place Mohamed-Touri marqueront également ces festivités. Un budget de "92 millions de dinars" a été alloué par le ministère de la Culture et des Arts pour le financement de la production de 16 spectacles retenus par la commission d'éva luation des projets, a précisé le scénographe Abderahmane Zaâboubi, membre de cette commission qui a eu à examiner 60 projets issus de différents théâtres régionaux.