La fibromyalgie se caractérise par des douleurs chroniques mais pas seulement. On fait le point sur les symptômes qui doivent vous alerter.

Avez-vous déjà entendu parler de la fibromyalgie ? Selon la Haute Autorité de Santé, entre 1,4 % et 2,2 % des Français seraient concernés par cette pathologie - et 80 % des malades environ seraient des femmes âgées de 30 à 55 ans.

La fibromyalgie est une maladie rhumatismale reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 1992. Elle se caractérise par des douleurs persistantes, chroniques et multiples et a des répercussions lourdes sur la vie professionnelle, sociale et familiale des patients.

Problème : notamment à cause de ses symptômes très variables et d'une méconnaissance de la maladie, la fibromyalgie est une pathologie difficile à diagnostiquer. Souvent confondue avec un trouble psychologique (dépression, anxiété ou encore troubles de la personnalité), la fibromyalgie peut être au cœur d'une errance thérapeutique longue de 2 à 15 ans... et plus. Le diagnostic de la fibromyalgie se base, à l'heure actuelle, sur une observation clinique : cela signifie que la maladie ne peut pas être diagnostiquée à l'aide d'une prise de sang ou d'un examen IRM.

Les critères retenus par la Haute Autorité de Santé (HAS) sont ceux qui ont été proposés en 1990 par l'American College of Rheumatology. Parmi ces symptômes, on peut citer :

Des douleurs depuis au moins 3 mois,

Des douleurs qui sont diffuses et "migratrices" : elles sont pas toujours localisées aux mêmes endroits, bien que les régions les plus sensibles soient proches de la colonne vertébrale - nuque, hanches, omoplates...,

Des douleurs qui sont aggravées par l'effort, le froid, l'humidité, les émotions fortes (colère, angoisse...), le maintien d'une activité physique (jardinage, par exemple) et le manque de sommeil. Elles sont toutefois calmées par la chaleur (bain chaud, par exemple) et/ou par le repos nocturne, Une fatigue qui est souvent très importante le matin et/ou ressentie au moindre effort, Des troubles du sommeil : difficultés d'endormissement, réveils nocturnes... D'autres symptômes sont également reconnus par l'Assurance Maladie : troubles digestifs (maux de ventre, ballonnements...), des troubles neurologiques (migraines, vertiges...), des troubles visuels (vision floue), des problèmes de mémoire, une intolérance au froid ou au chaud...

Que faire ? Si vous vous reconnaissez dans cette liste de symptômes, prenez rendez-vous après de votre médecin généraliste.

Sinon, le médecin rhumatologue est (en théorie) spécialiste de la fibromyalgie mais les délais sont plus longs.

Idem pour le médecin neurologue qui est également habilité à poser le diagnostic. Sur le site du Ministère de la Santé, on trouve également un annuaire des structures spécialisées dans la douleur chronique (SDC).