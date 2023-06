8 séances d'acupuncture pourraient réduire considérablement la douleur chronique et les symptômes de fatigue chez les malades atteints de fibromyalgie. L'acupuncture serait efficace pour soulager la douleur chronique et les symptômes de fatigue des patients atteints de fibromyalgie, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of NeuroImage. 8 séances d'acupuncture réduiraient de 50% la douleur chronique chez ces malades.

Les chercheurs de l'Université du Michigan (Etats-Unis) ont étudié le cerveau par imagerie médicale de 20 patientes diagnostiquées d'une fibromyalgie, souffrant de douleurs chroniques pour comprendre les effets à court et à long terme de l'acupuncture traditionnelle chinoise contre un traitement acupuncture « placebo », pendant 4 semaines.

Les conclusions de cette étude ont montré que l'acupuncture a permis une augmentation de la voie de signalisation MOR dans plusieurs zones du cerveau, le cortex cingulaire, l'insula, le noyau caudé, le thalamus, et l'amygdale et cette modification persiste à long terme.

Les chercheurs ont aussi constaté que les patients traités déclarent des réductions de 50% de la douleur. « Ces résultats suggèrent que l'acupuncture en agissant sur la voie de signalisation MOR contribue à amortir les signaux de douleur et à l'apaiser dans la fibromyalgie », explique Richard Harris du département d'anesthésiologie de l'université du Michigan. «Alors que les analgésiques opioïdes, comme la morphine, la codéine et d'autres médicaments, travaillent aussi en se liant à ces récepteurs opioïdes dans le cerveau et dans la moelle épinière, l'acupuncture, en augmentant la disponibilité de liaison de ces récepteurs est également associée à une meilleure efficacité de ces médicaments », conclue Richard Harris du département d'anesthésiologie de l'université du Michigan.

La fibromyalgie est une maladie qui concerne entre 2 et 5% de la population française dont le diagnostic est actuellement difficile à poser, ses principaux symptômes étant aussi présents dans d'autres maladies. En effet, la fibromyalgie est « un état douloureux musculo-squelettique spontané diffus bilatéral évoluant depuis plus de 3 mois associé à la présence d'un minimum de 11 points tendino-musculaires sur 18 répertoriés". Fibromyalgie veut dire "fibro" pour tissus fibreux, tendons ; "myo" pour muscle ; "algie" pour douleur. ».