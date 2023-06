La direction générale de la Protection civile (DGPC) a mis en place un dispositif opérationnel composé de 18.550 agents d'intervention tout grade confondu, dédié à la prévention et à la sécurisation des candidats et du personnel d'encadrement en prévision des examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2023, indique samedi un communiqué de la DGPC.

Mis en place dans le cadre de la sécurisation des examens de fin de cycle moyen et secondaire, le dispositif comprend 18.550 agents d'intervention tout grade confondu en sus de 995 engins d'incendie, et 1.414 ambulances, précise la même source.

Les services de la Protection civile ont également effectué des visites à tous les centres d'examens pour s'enquérir du respect des normes de sécurité sur les lieux, a ajouté la même source.