Les nouvelles thérapies en matière de prise en charge des maladies du système nerveux sont les principaux thèmes du 3e Congrès international de neurochirurgie jumelé au 36e Congrès national de la Société algérienne de neurochirurgie (SANC) auxquels ont pris part samedi à Oran plus de 400 spécialistes nationaux et internationaux.

Organisée par la SANC et le service de neurochirurgie de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)"1er novembre 1954" d'Oran, cette rencontre a vu la participation de spécialistes d'Inde, de Croatie, de France, de Suisse, de Tunisie et, entre autres autres, de Mauritanie.

Plusieurs thèmes ont été retenus pour cette manifestation scientifique, dont les traumatismes crâniens, la maladie de Parkinson, les AVC, la neurochirurgie pédiatrique, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces domaines.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture du congrès, Pr. Bachir Belebna, président de la Société algérienne de neurochirurgie (SANC) et chef de service de neurochirurgie à l'EHU d'Oran, a souligné que ce congrès représente "une grande opportunité pour le s jeunes chirurgiens pour se former en côtoyant des neurochirurgiens beaucoup plus expérimentés".

"Nous avons choisi plusieurs thèmes, dont le plus important reste les conséquences des accidents de la route (traumatisme crânien et du rachis) afin d'établir, en collaboration avec nos amis venus de l'étranger, les meilleurs protocoles thérapeutiques et assurer une meilleure prise en charge aux malades qui subissent des chirurgies assez lourdes", a-t-il souligné.

Pour ce qui est des pathologies neurologiques nécessitant une chirurgie, L'EHU Oran est à un bon niveau de prise en charge des malades, l'établissement dispose d'une grande expérience en la matière, mais aussi des moyens nécessaires, notamment des unités de réanimation suffisantes et indispensables à une bonne prise en charge, en plus d'un ensemble de services autour des pathologies neurologiques, dont la neurologie et la radiologie, entre autres.

S'agissant des AVC, l'EHU dispose d'une unité de référence au niveau des urgences médico-chirurgicales qui aura, très prochainement, une certification mondiale de prise en charge, car cette dernière requiert plusieurs services de radiologie, neurologie, neurochirurgie, ainsi qu'un plateau technique adéquat pour assurer la meilleure prise en charge des patients.

De son côté, le spécialiste indien et mondial du rachis, Atul Goel, a abordé les affections graves des vertèbres cervicales et les modes de traitement, appelant les nouveaux chirurgiens à avoir un esprit innovant et utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle qui les aidera beaucoup à réussir les interventions délicates.

De son côté, le spécialiste et chef de service de neurologie du CHU d'Oran, Dr. Mohamed Ider, a abordé, pour sa part, le problème du Parkinson qui touche de plus en plus de jeunes de moins de 50 ans, ainsi que les traitements disponibles pour cette pathologie, dont la simulation cérébrale profonde (SCP).

Nombre de communications ont été animées, lors de la première journée de ce congrès, dont la prise en charge du rachis traumatique et "l’apport de l'endoscopie dans la chirurgie des processus expansifs cérébraux", entre autres.