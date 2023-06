Une colonne mobile destinée à lutter contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles a été mise en place en prévision de l’été 2023 pour rayonner sur quatre (4) zones forestières jugées à risque dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi auprès de la Conservation des forêts.

Les moyens humains et matériels de cette colonne mobile ont été répartis, "pour la première fois", à travers quatre (4) sites forestiers et montagneux à l’accès difficile de Chettaba, dans la commune d’Ain Smara, de Chegraf, sur les hauteurs de la commune d’El Khroub, de Beni Yaâgoub (Ibn Badis ) et d’El Kantour, dans la commune de Zighoud Youcef.

Le déploiement de ces moyens importants a été effectué dans le cadre des mesures prises par les services de la wilaya, visant à réduire les dangers de ce phénomène et à protéger les biens et les personnes, durant cette période, a déclaré à l’APS le chargé de la communication à la Conservation des forêts de la wilaya de Constantine, Ali Zegrour.

Pour les besoins de sa mission, la colonne mobile compte 24 éléments réservés aux premières inte rventions, dotés de huit (8) véhicules anti-incendie, a-t-il détaillé, soulignant que douze (12) équipes sont mobilisées 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer les interventions d’urgence, soit trois (3) équipes pour chaque site forestier.

De plus, un équipement similaire totalisant plus de 50 éléments de différents grade, dix (10) camions d’intervention tout-terrain d’une capacité de 10.000 à 12.000 litres, un camion de transport des équipements d’intervention, un véhicule de liaison, une ambulance et un bus, sera également mis en place "dans les tout prochains jours" par la direction de la Protection civile L’ensemble des mesures prises vise à renforcer les capacités d’intervention et de lutte contre la propagation des flammes pendant les périodes de grandes chaleurs, et à diminuer le nombre de surfaces endommagées par les feux par rapport aux années précédentes, a-t-on indiqué.

Pour rappel, plus de 1.576 hectares de surfaces végétales avaient été ravagés par des incendies, entre juin et d’octobre 2022, dont 464,75 ha de forêts, 1.024,25 ha de broussailles et 87,5 ha de maquis.