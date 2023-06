Les services des douanes ont saisi d'importantes quantités de comprimés psychotropes dans les wilayas de Biskra et d'El Menia, a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

Les agents de brigade mobile des douanes relevant des services de l'inspection divisionnaire des douanes de Biskra (direction régionale de Constantine) ont procédé, lors de deux opérations distinctes, à la saisie de 4242 comprimés psychotropes de type Prégabaline (300 mg) et de deux véhicules touristiques utilisés dans la contrebande, et arrêté 3 individus déférés devant les juridictions compétentes.

Par ailleurs, et dans le cadre d'une action menée conjointement avec les services de sécurité, les agents de la brigade polyvalente des douanes à El Menia relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Ghardaïa, (direction régionale de Laghouat), ont mis en échec, au titre d'une opération exécutée avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale, une tentative de contrebande de 7400 comprimés psychotropes de type Prégabaline (300mg) au moy en d'un véhicule 4x4 avec deux individus à bord.

Les agents de la brigade mobile des douanes relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Tamanrasset, ont déjoué une opération de contrebande de 5 tonnes de farine et de 8200 litres de gasoil.

Par ailleurs, les agents de la brigade mobile régionale spécialisée dans la lutte contre la contrebande relevant des services de la direction régionale Alger - extérieur, ont saisi au niveau d'un point de control, plus de 1370 montres intelligentes retrouvées à bord d'un véhicule touristique.

Ces opérations mettent en relief "la solidité du travail de terrain des Douanes algériennes dans l'exercice de leur fonctions, ainsi que la mobilisation totale et la coordination sur le terrain entre les différents services opérationnels, tous corps confondus, en matière de lutte contre les différentes formes de contrebande et de commerce illicite, notamment des produites subventionnés et de large consommation, pour protéger l'économie nationale et la santé publique et partant concourir à la paix sociale et au maintien de la sécurité et de l'ordre publics", conclut le document.