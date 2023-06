Une campagne de sensibilisation sur la prévention contre la drogue et les substances psychotropes a été lancée samedi à Ouargla à l'initiative de la commission multisectorielle locale pour la lutte contre la toxicomanie.

Intervenant lors de la cérémonie du coup d’envoi de cette campagne, le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, a souligné "la nécessité de coordonner les efforts pour lutter contre ce fléau, dans toutes ses formes, mettant l’accent sur l’action de sensibilisation de proximité, impliquant tous les acteurs actifs, sur les risques et séquelles de la toxicomanie".

Les participants ont, lors d’une rencontre, tenue, dans le cadre de cette campagne, abordé ce mal, ses causes et conséquences sur la santé humaine, la société et l’économie et les solutions pour lutter contre ce fléau.

Dans ce cadre, la psychologue du centre bénévole de la santé de proximité, Nadia Djouichi, a évoqué les causes de l’addiction à la drogue consistant, a-t-elle énuméré, en des facteurs psychologiques, dont l’angoisse, la curiosité, le déséquilibre personnel, et d’autres facteurs sociaux, dont les problèm es familiaux et la mauvaise fréquentation, avant de mettre en avant l’important traitement psychologique du toxicomane en l’aidant à cesser et se débarrasser des drogues.

Le représentant de la Sûreté de la wilaya de Ouargla, Chaïb Benkanoune, a, à ce titre, mis en valeur les efforts fournis par les services de sécurité dans la lutte contre le fléau de la toxicomanie et de faire le point sur les activités menées à la faveur d’un programme de sensibilisation ciblant les différents établissements pédagogiques, de formation professionnelle et l’université. Dans ce contexte, le procureur de la république près le Tribunal de Ouargla, Fayçal Bouakal, a souligné qu’"il appartient de tirer la sonnette d’alarme contre la propagation des stupéfiants dans divers milieux et endroits".

Le représentant de la Direction des Affaires religieuses et des Waqfs, Abdelmalek Daoui, a estimé que "la lutte contre la toxicomanie en milieu des jeunes devrait être amorcée par la valorisation des mœurs de la société au travers le système pédagogique en vue de contribuer à l’ancrage des valeurs morales et de citoyenneté chez le scolarisé".

Organisée sous le signe "Agissons maintenant pour une meilleure santé" avec le concours de plusieurs organismes, instances, associations et représentants de la société civile, cette c ampagne a été mise à profit par les participants pour mettre l’accent sur la nécessaire intensification des actions de sensibilisation de terrain, l’implication de toutes les composantes de la société pour prévenir contre la toxicomanie et le soutien des associations en moyens pour leur faciliter la tâche de lutte contre la commercialisation et la consommation des drogues.

Retenue au titre de la semaine nationale de lutte contre la toxicomanie, cette campagne s’étalant sur une semaine donnera lieu à l’organisation, avec la participation de différentes instances, des représentants de la société civile, des associations, des sorties de terrain, des actions de proximité étayées de distribution des dépliants, des affiches riches en informations et données sur la toxicomanie.