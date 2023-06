Le mont Metlili relevant de la commune de Tilatou dans wilaya de Batna a accueilli samedi un concours national de tir sur cible fixe, une initiative permettant la promotion des atouts naturels de la région. Organisée avec le concours de la fédération de wilaya des chasseurs, la manifestation vise la promotion du tourisme dans la région et constitue une opportunité de regroupement des chasseurs des différentes régions du pays, a indiqué Nassim Kedouri, président de l’association "Boulilid" pour la chasse et le tir de Tilatou, organisatrice du concours.

Plus de 400 chasseurs activant au sein de clubs et associations issus de 12 wilayas du pays ont pris part à cette manifestation qui a regroupé également des adeptes des activités de randonnée et de camping et a donné lieu à plusieurs expositions en plein air pour la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de la région. Les participants au concours ont été également invités à découvrir les paysages pittoresques du mont Metlili dont le sommet permet des vues panoramiques sur toute la région incluant les imposantes gorges d’El kantara.

Djebel Metlili, une montagne de l'Atlas saharien culminant à 1495 mètres d'altitude, a été durant la guerre de libération du pays le théâtre de plusieurs batailles contre la soldatesque coloniale française.