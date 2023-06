L’encouragement des filières stratégiques dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du pays a été au centre d’une rencontre régionale organisée, samedi à Djelfa, par l'Union nationale des paysans algériens (UNPA).

"Cette rencontre régionale est une opportunité pour faire la promotion des mesures incitatives mises en œuvre, ces trois dernières années, dont notamment celles décidées en 2022, portant sur la nécessité d’encourager les producteurs agricoles et les éleveurs à accroître la production dans les filières stratégiques, notamment", a indiqué Miloud Tria, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Il a cité en tête de liste de ces décisions incitatives, l'augmentation des prix des céréales acquises auprès des producteurs, au même titre que le relèvement du taux de subvention des prix des engrais, dont le coût est en hausse dans les marchés mondiaux, et l’augmentation des quotas d’orge des éleveurs.

A cela s’ajoute l’autorisation de l'importation des machines d'occasion et neuves, et l’accélération des opé rations de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique, ayant profité, à ce jour, à 29.000 exploitations sur un total de 61.000 ciblées, selon un bilan provisoire présenté à l’occasion.

Dans son allocution à la rencontre, le secrétaire général de l'UNPA, Abdellatif Dilmi, a souligné l’impératif d' "accompagner les agriculteurs pour atteindre les hausses escomptées dans le rendement des cultures stratégiques, et pour éliminer les effets de la sécheresse, ayant marqué la présente campagne agricole". "Il est nécessaire d'accompagner les agriculteurs dans les circonstances actuelles, et de les aider avec tous les moyens matériels disponibles pour dépasser les effets de la sécheresse", a-t-il soutenu.

Cette rencontre fait suite à six rendez-vous similaires organisés dans plusieurs wilayas du pays depuis le début de la campagne agricole (septembre 2022) "afin d'inciter les agriculteurs et les éleveurs à redoubler d’efforts pour consacrer l'autosuffisance dans les cultures stratégiques notamment", a ajouté M.Dlimi.

Les agriculteurs présents ont saisi cette opportunité pour exposer l’essentiel de leurs préoccupations axées sur la propriété du foncier agricole en tenant compte des spécificités de chaque région, l’élargissement de l'électricité agricole, l’augmentation des autorisa tions de forage, l’examen de la question de la retraite des agriculteurs et des éleveurs, et la mobilisation des ressources d’eau.