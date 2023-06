Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a assisté, en marge de sa visite de travail à New York, à la cérémonie d'hommage au défunt moudjahid hadj Goudih Lahouari qui a exercé, à partir de 1958, au sein de la mission algérienne auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, priant Dieu, Tout-puissant, de lui accorder Sa sainte miséricorde.

Cette cérémonie d'hommage, note-t-on, intervient avant le rapatriement de la dépouille du défunt de New York à destination d'Oran où il sera inhumé.

Feu Goudih Lahouari a exercé au sein de la première mission du Front de libération nationale (FLN) auprès de l'ONU, conduite à l'époque par Hocine Ait Ahmed, Mohamed Yazid et Abdelkader Chanderli.

Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, Il a continué son travail au sein de la mission de 1962 jusqu'au début de la dernière décennie.

Le défunt est né en 1929 à haï M’dina Jdida et a rejoint l’organisation civile du Front de libération nationale, en 1956, et a participé dans de nombreuses missions contre le colonisateur français, avant d’être arrêté et condamné à la peine de mort, où il est resté en prison jusqu’à l’indépendance.