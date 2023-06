Cortèges de voitures klaxonnant à tout-va, youyous fusant des balcons, la Coupe de la Confédération africaine de football remportée samedi soir par l'USM Alger a été fêtée dans la liesse générale à travers la capitale juste après le coup de sifflet final du Mauritanien Beida Dahane, arbitre de la finale "retour" de l'épreuve, perdue samedi soir face aux Tanzaniens des Young Africans (0-1), au stade du 5 juillet 1962 (victoire de l'USMA à aller : 2-1).

Dans les différents fiefs du club algérois, notamment à Soustara, Bab El-Oued, en passant par Bab Jedid, le sacre a donné lieu à une exubérante allégresse exprimée après une attente qui aura été très longue pour les supporters de l'USMA.

Un moment historique donc pour le vieux club algérois. Dans les quartiers populaires de la vieille médina, des centaines de jeunes, joyeux, ont investi les rues, conférant une atmosphère de liesse qui va certainement durer une bonne partie de la nuit. "Je ne peux décrire ma joie et ma fierté après ce sacre tant mérité, les joueurs ont été récompensés de leurs efforts, il étaient de vrais hommes sur le terrain, les supporters étaient derrière eux à chaque match, maintenant savourons cette belle consécration", a indiqué Djamel, fervent supporter des "Rouge et Noir".

Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au stade, se sont contentés de suivre le match sur leurs petits écrans, comme cela s'est passé dans un café de la placette de Soustara, considérée comme l'un des fiefs de l'USMA.

D'autres à Beb El Oued ont suivi les péripéties du match devant des écrans géants installés à El Ketani et à Ferhani, curieusement complexe sportif du Mouloudia d'Alger. Des cris de joie et de délivrance ont fusé après le coup de sifflet final de l'arbitre, qui a fini par libérer tous les mordus de l'USMA. Le match était tendu et le suspense a eu raison de certains supporters, il y en a même qui ont préféré ne pas suivre la suite de la rencontre tellement le match était intense.

La fête bat son plein et les ''fans'' du vieux club algérois, qui fêtera le 5 juillet prochain le 86eme anniversaire de sa naissance dans la vieille médina d'Alger, ont, comme à leur habitude, sorti leurs meilleurs ''flonflons'' pour égayer la ville, ajouter une note musicale avec les chansons du club à une représentation quasi théâtrale de cette 20eme finale de la coupe de la CAF. "L'USMA machi Sahla", une chanson qui fait tabac à la gloire des "Rouge et Noir", a été entonnée en boucle par des milliers de supporters en rouge et noir.

L'émotion a atteint son paroxysme au moment de la remise du trophée au capitaine Zinédine Belaïd en présence du père de l'ancien joueur de l'USMA Billel Benhamouda, décédé le 10 juin 2022 dans un tragique accident de circulation. Un bel hommage de toute une équipe, la grande famille de l'USMA, à la famille du défunt : un sacre continental.