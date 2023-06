Le club d'Akbou Auzium a remporté la Coupe d’Algérie de Futsal Mobilis 2023, en battant le Paradou AC sur le score de 6 à 5 après prolongation (temps réglementaire 4-4), en finale disputée vendredi soir à la salle Harcha Hassan (Alger).

Cette finale a tenu toutes ses promesses. En plus de l'ambiance chaleureuse animée par les galeries des deux équipes et conviviale, avec la présence de plusieurs familles, le club d’Akbou Auzium et le Paradou AC ont gratifié les présents d'une finale haletante qui a connu de nombreux rebondissements jusqu’au bout des prolongations qui ont vu la consécration des Akbouciens sur le score de (6 à 5).

Les deux formations ne se sont pas lâchées durant tout le match, tantôt c’est Akbou qui prenait une petite avance, tantôt c’est le Paradou qui donnait l’impression de dominer son vis-à-vis, mais sans qu’aucune équipe ne réussit de prendre vraiment le dessus.

D'autre part, les finales de coupe d'Algérie de football des petites catégories disputées jeudi et vendredi au stade de Benrabah de Dar El-Beida, ont été marquées par les succès de l'USM Alger (U19), la JS Kabylie (U15) et la JS Saoura (U17).

La JS Saoura a remporté la Coupe d'Algérie des moins de 17 ans (U17) de football en battant le MC Alger 1-0 (mi-temps : 0-0), vendredi en finale disputée au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda (Alger).

La JSS succède au palmarès de l'épreuve à l'ES Ouargla vainqueur de la dernière édition contre le Paradou AC (1-0), en finale disputée en avril 2019 au stade des frères Brakni (Blida).

Un peu plus tôt dans la journée, la JS Kabylie a remporté la Coupe d'Algérie des U15 en battant le Wifak Médéa aux TAB (5-3, 1-1 temps réglementaire), mi-temps (0-1). La JSK succède à l'ES Sétif vainqueur de la dernière édition contre l'ASO Chlef (4-1) aux TAB, en finale disputée en avril 2019 à Blida.

L'USM Alger a remporté jeudi la Coupe d'Algérie des U19 en étrillant le MC Saida sur le score de 5-0, mi-temps (1-0). Les "Rouge et Noir" succèdent au palmarès de la compétition à l'ES Sétif qui avait battu le CS Constantine (1-0) lors de la dernière finale de l'épreuve organisée en 2019.