La judoka Belkadi Amina, unique représentante algérienne dans le Grand Prix de Douchanbé, qui se déroule du 2 au 4 juin dans la capitale du Tadjikistan, s'est finalement contentée de la 5e place chez les moins de 63 kilos, après sa défaite en demi-finale

contre la Croate Katarina Kristo. L'Algérienne de 30 ans, classée 29e mondiale, a été reversée dans la poule (B), où elle a été exemptée du premier tour, tout comme son adversaire, l'Ouzbek Sevinch Isokova. Un match remporté assez facilement par Belkadi, avant d'enchainer avec l'Autrichienne Magdalena Krssakova, pour se retrouver en demi-finale, où elle s'est finalement inclinée contre Kristo. La native de Tlemcen, termine ainsi à la 5e place, et engrange au passage quelques précieux points, qui devraient l'aider à améliorer son Ranking olympique, où elle occupe actuellement la 32e place.

Les 18 premiers judokas dans ce classement seront directement qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques d'été, prévus en 2024 à Paris (France), et Belkadi travaille pour en faire partie le plus tôt possible, même si elle dispose d'une chance supplémentaire de qualification à travers le quota continental.

Selon les organisateurs, 301 judokas (168 messieurs et 133 dames), représentant 41 pays des cinq continents sont engagés dans ce Grand Prix de Douchanbé.

Les catégories de poids retenues pour ce tournoi sont celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les messieurs, ainsi que celles des -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg chez les dames.