L'Algérie a présenté ses condoléances aux peuple et Gouvernement indiens suite à la collision de trois trains survenue vendredi à l'Etat d'Odisha faisant plusieurs victimes, a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Suite à la collision impliquant nombre de trains, survenue vendredi à l'Etat d'Odisha à l'est de l'Inde, et qui a fait plusieurs morts et blessés, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés", a précisé le communiqué.

"En cette douloureuse circonstance, l'Algérie exprime ses sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le Gouvernement de la République de l'Inde et son peuple ami", a conclu le ministère des Affaires étrangères.