Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu des entretiens à New York avec ses homologues sierra-léonais, David Francis, et guyanien, Hugh Hilton Todd, dans le cadre de sa visite de travail au siège de l'ONU, indique samedi un communiqué du ministère.

Les entretiens entre M. Attaf et son homologue sierra-léonais ont porté "essentiellement sur les moyens de coopération et de coordination entre les délégations des deux pays en prévision de leur adhésion au Conseil de sécurité à partir de janvier prochain", précise le communiqué.

L'Algérie et la Sierra Léone sont candidates au Conseil de sécurité en replacement du Ghana et du Gabon, dont les mandats arrivent à terme fin 2023, ajoute-t-on de même source. "Les deux ministres ont convenu d'œuvrer en coordination avec le 3e membre africain au Conseil de sécurité, à savoir le Mozambique, pour unifier les positions de l'Afrique au sein de cette instance onusienne afin de garantir une meilleure défense des priorités des pays du continent et de ses ambitions légitimes", indique le communiqué des Affaires étrangères.

Par ailleurs, les deux ministres ont procédé à cette occasion à un échange de vues sur l'état des négociations gouvernementales relatives à la réforme du Conseil des sécurité, ainsi que les efforts consentis par le Comité des Dix de l'Union africaine (UA) pour promouvoir la position africaine commune, présidé par la Sierra Léone, note la source. L'Algérie devrait abriter la prochaine réunion ministérielle du Comité des dix prévue au mois de janvier 2024. A propos des entretiens entre M. Attaf et Hugh Hilton Todd, le ministère a rappelé que dans le cadre "de la candidature des deux pays pour l'obtention de la qualité de membre au Conseil de sécurité au titre de la même période 2024-2025, l'Algérie au nom du Groupe africain et le Guyana pour le compte du groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes, les deux ministres ont passé en revue lors de leur rencontre les moyens d'œuvrer ensemble au sein de cet organisme onusien et les perspectives de renforcer la coordination avec les Etats africains membres pour constituer un bloc uni au sein du Conseil, avec pour mission d'exprimer les préoccupations des pays en voie de développement et de défendre leurs priorités et leurs aspirations en matière de paix et de sécurité".

Les deux parties se sont réjouies de l'engagement commun des deux pays vis-à-vis du Groupe des Etats non-alignés et du Groupe des 77 + la Chine.

La rencontre était également une occasion pour évoquer les potentialités et les opportunités de la coopération bilatérale notamment dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture.