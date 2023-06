Le ministère de la Justice a pris en coordination avec les secteurs concernés une série de mesures proactives pour prévenir et lutter contre les crimes de fraude et la fuite des sujets des examens officiels prévus juin courant, indique dimanche un communiqué de ce département ministériel.

"Dans le cadre de la sécurisation du déroulement des examens officiels prévus juin en cours, le ministère de la Justice a pris en coordination avec les secteurs concernés: les services de Police judiciaire et l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC), une batterie de mesures proactives pour prévenir et lutter contre les crimes de fraude et de fuite de sujets des examens au moyen, notamment, des TIC", précise le ministère.

A ce titre, "une cellule de veille et de suivi a été mise en place au niveau de chaque Cour sous la présidence du Procureur général. La cellule comprend également, en tant que membres, le directeur de l'Education, le Chef de la sûreté de wilaya, le Commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le Chef du service régional de la sécurité intérieure et toute autre personne concernée par cette question", ajoute la même source.

Cette opération vise à "garantir la crédibilité des examens et préserver l'avenir des élèves, particulièrement ceux candidats à des examens décisifs", selon le ministère. Les parquets généraux vont requérir de "lourdes peines" à l'encontre des personnes impliquées dans les affaires portant atteinte à la probité des examens, conclut le communiqué.