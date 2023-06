La wilaya de Khenchela accueillera, du 16 au 19 juin, la 11ème édition du Festival national du théâtre pour enfants, a indiqué, samedi, le commissaire du festival, Tarek Acheba.

Ce responsable a révélé, au cours d’une conférence de presse tenue à la maison de la Culture Ali-Souaihi de Khenchela, que la 11ème édition de cette manifestation aura pour slogan "un enfant heureux dans une ère nouvelle".

Il a également fait savoir que le comité d’organisation de cet événement culturel, qui a reçu 38 demandes de participation d’associations représentant de nombreuses wilayas du pays, a retenu neuf (9) pièces théâtrales qui seront en compétition pour remporter la "Fibule d’Or" à partir du 16 juin.

Les pièces retenues sont "Le serment des amis" du théâtre régional (TR) Azzedine-Medjoubi d’Annaba, "Les mélodies de la paix" du TR d’Oum El Bouaghi, "Nanos, l’ours des lumières et des couleurs" du TR d’El Eulma (Sétif), ainsi que "La princesse et les abeilles" du TR d’Adrar.

Ont également été sélectionnées les pièces "Un cavalier de notre temps" de l’Association des pionniers de l’art et de l a culture de Tiaret, "Complète ce qui suit" de l’Association Noudjoum et talents culturels de la jeunesse, de Médéa, "Le royaume du jasmin" de l’Association culturelle Numidie de Bordj Bou Arreridj, "Rêve" de l’Association des bourgeons de l’art de Skikda, et "Compte d’un cavalier" de l’Association des activités de plein-air de Boudouaou (Alger).

Le commissaire du festival a aussi indiqué que les pièces non sélectionnées pour la compétition finale de cette 11ème édition du Festival national du théâtre pour enfants, seront présentées dans plusieurs zones d’ombre, dans différentes communes de la wilaya, pour donner de la joie aux enfants des zones reculées.

Des ateliers de formation dédiés à l’art du jeu théâtral, encadrées par le metteur en scène Aïssa Djekati sont au programme de cette édition, en même temps qu’un atelier "l’art du jeu et de l’interprétation" supervisé par le scénariste Smail Sofit, en plus de la programmation d’une rencontre scientifique dans la salle de conférence de la bibliothèque principale, consacrée à "La problématique de l’esthétique de la pièce théâtrale pour enfants", en présence de professeurs, de chercheurs et de metteurs en scène .

Le même intervenant a également fait part de la participation de nombreux invités d’honneur, de différentes wilayas du pays, à l’im age de Hakim Dekkar, Bahia Rachdi, Mourad Saouli, Moufida Arras, Seifeddine Bouha et Sabrina Korichi, en plus d’autres figures artistiques.

La manifestation qui se tiendra à la maison de la Culture Ali-Souaihi, coïncidera avec la célébration de la Journée de l’enfance africaine (16 juin de chaque année). La famille du défunt acteur de théâtre Aziz Berrah, ainsi que plusieurs figures du théâtre qui ont fait la renommée du quatrième art dans la wilaya de Khenchela, seront honorés à cette occasion, selon la même source.