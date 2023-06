La Fédération algérienne de cyclisme (FAC) a dévoilé vendredi la date des différents Championnats nationaux sur route, inscrits au programme de cette fin d'année 2023, à commencer par celui des juniors et des seniors (messieurs et dames), prévu du 22 au 25 juin courant, dans la wilaya de Tipasa.

Il sera suivi du Championnat national des catégories Ecoles et Benjamins (garçons et filles), qui lui a été programmé les 21 et 22 juillet prochain, dans la wilaya de Saïda. Enfin, le Championnat national des Minimes et des cadets (garçons et filles), se déroulera les 28 et 29 du même mois, à Annaba, suivant le programme de compétition, arrêté par la FAC.