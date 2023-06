La Corée du Nord a informé Tokyo d'un lancement de satellite dans les prochaines semaines, ont annoncé lundi les garde-côtes japonais, un projet qui selon le gouvernement nippon devrait cependant impliquer un tir de missile balistique.

Pyongyang a indiqué aux garde-côtes japonais qu'une fusée serait lancée entre le 31 mai et le 11 juin et devrait retomber dans une zone à proximité de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l'est de l'île de Luçon aux Philippines, a déclaré un porte-parole des garde-côtes, cité par l'AFP.

Le bureau du Premier ministre japonais Fumio Kishida a, de son côté, déclaré sur son compte Twitter que celui-ci avait donné des instructions au sujet de "la notification de la Corée du Nord concernant le lancement d'un missile balistique qu'elle décrit comme un satellite". M. Kishida a ordonné aux ministères et agences concernés de coopérer pour recueillir des renseignements, tout en appelant à la vigilance et à la coopération avec les alliés du Japon, notamment les Etats-Unis et la Corée du Sud, selon le tweet.