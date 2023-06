Les forces de sécurité du Guatemala ont saisi vendredi 143 pièces maya précolombiennes, dans le cadre d'une enquête visant un couple d'Américains arrêtés en novembre pour trafic d'objets archéologiques, a annoncé le parquet.

Les objets, dont la description exacte n'a pas été rendue publique, ont été découverts au cours d'une série de perquisitions dans les départements de la capitale Guatemala et de Sacatepequez (sud-ouest), a déclaré à la presse le porte-parole du parquet, Moises Ortiz. "Ces pièces archéologiques pourraient être liées au couple de citoyens américains Stephanie Allison Jolluck et Giorgio Salvador Rossilli", a-t-il ajouté. Stephanie Allison, 49 ans, avait été arrêtée le 11 novembre à l'aéroport de Guatemala alors qu'elle essayait de quitter le pays en emportant deux sculptures maya. Inculpée pour "trafic de trésors nationaux", elle avait été laissée en liberté provisoire, assortie de l'interdiction de quitter le pays et de s'approcher des lieux où peuvent s'acquérir des pièces archéologiques. Mais elle avait à nouveau été arrêtée trois jours plus tard en compagnie de Giorgio Salvador Rossil li, 62 ans, alors que le couple circulait à bord d'une voiture transportant 166 pièces archéologiques.

Le 17 novembre, les enquêteurs avaient trouvé un total de 1.222 objets précolombiens en jade, en basalte ou en pierre au cours d'une perquisition à leur domicile dans la ville touristique d'Antigua Guatemala, à 45 km au sud-ouest de la capitale.

La civilisation maya, qui s'étendait du sud du Mexique actuel au Salvador en passant par ce qui est aujourd'hui le Guatemala, le Honduras et le Belize, a connu son apogée durant la "Période classique" de 250 à 900 de l'ère chrétienne, avant d'entrer en décadence, de 900 à 1200.