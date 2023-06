Le Musée national du Bardo a reçu jeudi à Alger en don un laboratoire-photo en trois dimensions (3D) pour numériser ses œuvres d'art, offert par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie et l'organisation non gouvernementale (ONG) "Alliance-Patrimoine", ce labo étant un outil qui facilite la mise en place d'une base de données numérique visant à préserver le patrimoine muséal national.

Le labo-photo qui permettra de numériser les œuvres d'art du musée pour la mise en place d'une base de données globale pouvant être utilisée en cas de risques, et pour connaitre et localiser les types de musées, a été reçu en présence de la représentante de la ministre de la Culture et des Arts, Naouel Dahmani, de la directrice des études prospectives au ministère, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, et des représentants de l'ONG "Alliance-Patrimoine" et de la Fondation égyptienne de sauvetage du patrimoine.

Dans une allocution lue en son nom par la directrice des études prospectives au ministère, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné le grand intérêt accordé par l'Algérie "au développement de la protection de ses biens culturels à travers la mobilisation de tous les moyens au niveau des musées, des parcs et des sites archéologiques".

La ministre a indiqué que l'inauguration du laboratoire s'inscrit dans la concrétisation du mémorandum d'entente signé entre l'Algérie et les Etats Unis le 15 aout 2019 à Washington, relatif à la restriction d'importation de certains propriétés intellectuelles prévues dans le contexte de la convention de l'Unesco de 1970 sur les mesures à prendre pour interdire l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés intellectuelles illégalement.

Une vingtaine de conservateurs de 5 musés nationaux, ainsi que des chercheurs du Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques sur la gestion des risques et la numérisation des propriétés mobiles, ont bénéficié dans ce cadre d'une formation de perfectionnement, selon la même source.

De son côté, l'ambassadrice américaine, Mme Aubin, a indiqué que "l'objectif de ce projet est de rendre les registres du patrimoine accessibles au-delà de l'Algérie (...) d'où l'intérêt de recourir à des experts d 'entrainement de la Fondation égyptienne de sauvetage du patrimoine et des Etats Unis.

De son côté, le Directeur du Musée national du Bardo, M. Zoheir Harichane a indiqué que ce don était venu couronné la clôture de la session de formation appliquée sur la numérisation dans le domaine muséal (21 mai-1 juin), dispensée au profit de 21 apprentis (conservateurs de musées et restaurateurs d'oeuvres d'art) de divers musées du pays.

Ont pris part à la formation, organisée par le ministère de la Culture et des Arts, des spécialistes dans le domaine des musées et du patrimoine de la République arabe d'Egypte, lesquels ont présenté des communications et réalisé des applications sur une collection de vestiges au musée du Bardo.

Cette formation a permis "d'échanger des expériences afin d'avoir une idée générale sur la protection du patrimoine algérien, considéré comme patrimoine mondial qu'il faut préserver selon de nouvelles méthodes", a expliqué M.

Harichane.

Le laboratoire sera supervisé par des cadres algériens spécialisés ayant bénéficié d'une formation spéciale, et assisté, sur le plan technique durant une année, de la Coalition des Antiquités.

A ce propos, le Directeur exécutif de la Coalition des antiquités, Peter Herdrich a déclaré que le patrimoine culturel algérien était "une merveilleuse ressource pour la nation et le monde entier que nous devons préserver et protéger".