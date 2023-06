Des intervenants lors d'une journée de sensibilisation sur les méfaits du tabac organisée mercredi au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, ont plaidé pour l'intensification de la prévention contre ce fléau.

Exposant les dangers du tabagisme qui suit une "courbe croissante", comme il l'a signalé, le Professeur Rafik Boureghda du service de pédiatrie a relevé que ce phénomène est aujourd'hui "à l'origine de 23 pathologies aussi graves les unes que les autres, dont le cancer et d'autres pathologies plus bénignes".

"Le tabagisme est responsable de 98% des cas de cancers du poumon et de 80% des maladies respiratoires", a-t-il dit, soulignant l'urgence de mener des études approfondies sur ses effets néfastes et de prendre certaines mesures d'urgence telles l'augmentation du prix du tabac, parallèlement à l'interdiction de fumer dans les lieux publics et de la vente des cigarettes aux mineurs.

Pour sa part, le Pr Rachid Abdelaziz, médecin chef au service pneumologie, a évoqué le "tabagisme passif" qui est "tout aussi pernicieux et dangereux", en déplorant l'absence d'études sur cet aspect.

Le pneumologue a égal ement pointé du doigt l'industrie du tabac qui utilise les enfants pour la vente de ses marchandise, et partant, les met en contact avec la cigarette. Même constat chez le Pr Arezki Tibiche du service d'épidémiologie qui a mis l'index sur le danger du tabagisme passif et l'exposition des enfants à ce fléau, a également appelé à "l'élaboration d'un plan préventif efficient".

Pour ce faire, il a souligné l'impératif d'avoir d'abord les indicateurs pour, ensuite, pouvoir élaborer une stratégie de lutte conséquente et adéquate".

La journée de sensibilisation a été organisée, essentiellement, au profit du personnel de la santé, par le CHU Nedir Mohamed à l'occasion de la célébration de la journée mondiale sans tabac, coïncidant avec le 31 mai de chaque année.