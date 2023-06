Pas moins de 170 enfants atteints d’infirmité cérébrale motrice (IMC) ont bénéficié d'examens médicaux approfondis, assurés par une équipe médicale intégrée de l'Etablissement public de santé Dr Benzerdjeb à Aïn Temouchent, a-t-on appris, jeudi, lors de la clôture de la semaine médico-chirurgicale pour la prise en charge des enfants souffrant d’IMC.

A ce titre, le Président du comité scientifique de cette manifestation, Dr Abdeslam Khodja, a souligné que ces examens médicaux ont été effectués au profit de 170 enfants atteints d’infirmité cérébrale motrice, dont 60% sont des garçons, en majorité de moins de 10 ans, originaires de 11 wilayas du pays, à l’instar de Tiaret, Adrar, Naâma et Relizane.

Les consultations et les diagnostics ont été effectués par une équipe médicale compétente composée de spécialistes en pédiatrie, chirurgie dentaire, psychologues, spécialistes en orthopédie, neurochirurgiens, ainsi que des orthophonistes, a indiqué Dr Khodja. La manifestation, organisée par l’Association nationale "l’espoir et la vie" pour la protection des enfants atteints d’IMC en coordination avec le secteur de la Santé, a été marquée par la présentation d'une étude socio-médicale sur ces patients, qui a montré que 23% des cas sont issus de mariage consanguin, en plus d'autres raisons liées principalement au refus de certaines femmes de tout suivi médical, durant leur grossesse, ainsi que le manque de sensibilisation des parents, en particulier les femmes enceintes, selon Dr Khodja.

Pour sa part, le spécialiste en chirurgie pédiatrique et de chirurgie du rachis, Dr.

Mohammed Benmaâmar, a souligné que parmi les cas diagnostiqués, plus de 50 cas nécessitent une intervention chirurgicale et seront pris en charge, par étapes, au niveau de l'Etablissement hospitalier Dr Benzerdjeb, soulignant que la prise en charge de tels cas à un âge précoce permet d'augmenter les possibilités de l'enfant à marcher, en plus de la rééducation fonctionnelle.

Supervisant la cérémonie de clôture de cet événement scientifique, le wali d’Aïn Temouchent a salué les efforts consentis par le personnel médical pour la prise en charge de tous ces cas, appelant à l'intensification du travail de sensibilisation des femmes enceintes et des parents, à travers des campagnes d'information et en coordination avec les spécialistes et la société civile, en s'appuyant sur les médias et les réseaux sociaux.