Des travaux de réalisation de cinq réservoirs de stockage d'eau potable ont été lancés dans la commune d’Ath Laâziz (Nord-est de Bouira) pour alimenter plusieurs villages, a-t-on appris jeudi auprès des services de la direction des ressources en eau (DRE).

"Les réservoirs d’une capacité allant de 100 à 300 M3, sont destinés à alimenter les villages de Oualiyine, Béni Fouda, Tikesrai, Zekara et Chekkouh", a expliqué à l’APS le DRE, Abdelkrim Smail, qui a précisé que le coup d’envoi des travaux de réalisation des réservoirs avait été donné mercredi lors d’une visite du wali Abdelkrim Laâmouri dans cette région.

Les cinq villages, situés sur la partie nord-ouest du chef lieu communal d’Ath Laâziz, comptent près de 8000 habitants et connaissent un manque en matière d’alimentation en eau potable, selon le même responsable.

Ces localités sont alimentées un (1) jour sur trois (3) voir sur six (6) à partir du barrage de Tilesdit.

Les populations locales se sont plusieurs fois plaintes de ce problème qui risque de perdurer notamment avec l’arrivée de l’été.

"L'eau n'arrive qu'une fois par semaine, d'où la nécessité de réaliser ce projet afin de renforcer l’alimentation en eau potable", a estimé Amar, un des citoyens de Chekkouh.

Au cours de sa visite dans cette commune, le wali a donné de fermes instructions aux responsables concernés afin de parachever les travaux de ce projet inscrit depuis 2018 et rattraper le retard accusé, dans un délai de quatre mois.

L'enveloppe financière allouée pour la réalisation de cette opération est de l’ordre de 30 millions de dinars, a précisé le DRE qui a rappelé que d’autres projets avaient déjà été lancés dans la commune d’Ath Laâziz afin de renforcer son approvisionnement en eau potable.

Il s’agit, selon M.

Smail, d’un projet de réalisation d’une station de pompage lancé depuis 2019, mais qui a connu un arrêt à cause d’une opposition de citoyens.

"Cette opposition a été levée et les travaux ont atteint un taux d’avancement de 85 %", a-t-il encore précisé.

"Le montant de ce projet est estimé à plus de 15 millions de dinars, et cette station de pompage alimentera, une fois opérationnelle, quatre villages de la commune d'Ath Laâziz", a détaillé le même responsable.

Un autre projet porte sur la réalisation de deux réseaux d'alimentation et de deux réservoirs de 300 et 400 M3, desservira les localités de Habes et Berber à Ath Laâziz.

"Le taux d’avancement des travaux est d e 30 %", a-t-il précisé.