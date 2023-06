Trente (30) tonnes d'aide humanitaires ont été distribuées jeudi, par l'Observatoire national de la société civile, en coordination avec les autorités locales de Tipasa, aux familles affectées par les intempéries ayant touché, récemment,

les communes de la partie-Est de la wilaya, a-t-on appris du président

de cet organisme, Noureddine Benbraham.

"L’apport des acteurs de la société civile, des bienfaiteurs et des bénévoles a permis la distribution de 30 tonnes d’aides humanitaires (entre produits alimentaires de base, couvertures et literie) au profit des familles affectées par les inondations ayant touché, le week end dernier, les communes de l'Est de Tipasa, en causant la mort d'un enfant et d’importants dégâts à un nombre d'habitations et d'infrastructures de base", a indiqué M.Benbraham dans une déclaration, à l’APS, en marge de la supervision de cette opération de solidarité au Centre de collecte des aides de la commune de Khemisti.

Il a ajouté que cette opération cible principalement les122 familles sinistrées et nécessiteuses, notamment celles dont les habitations se sont effond rées et qui ont été relogées, en plus d’autres familles affectées, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a, aussi, réitéré son appel à toutes les associations en vue de s’impliquer dans les actions de solidarité.

"Les acteurs de la société civile se sont mobilisés, dès les premières heures de cette catastrophe naturelle pour aider les familles sinistrées, notamment en leur assurant quotidiennement des repas chauds, soit une moyenne de 750 repas/ jour ", a-t-il, en outre, informé, soulignant l'importance de l’"organisation et de l’encadrement des actions de solidarité et de bénévolat, aux premières heures de toute catastrophe." M. Benbraham a, par ailleurs, fait cas de préparatifs en cours au niveau de l'Observatoire national de la société civile, pour la constitution d’une "commission spéciale dédiée aux interventions de solidarité, de bénévolat et des secours lors de catastrophes naturelles" dans le but d'assurer un encadrement à ce type d’opérations, et partant les rendre "plus efficaces", a-t-il dit. Cette initiative est destinée aux associations caritatives, organisations humanitaires, associations d’aides et secours, et aux services de l'Etat, dont la protection civile, en vue d’un échange d’expériences", a précisé M.Benbraham.

"Les acteurs de la société civile ont acquis une expérience dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment suite au séisme de 2003 à Boumerdes, les inondations de Bab El Oued en 2001, et les incendies de forêts de l'été 2021 à Tizi-Ouzou", a relevé le même responsable, soulignant l’"intérêt pour tout un chacun de tirer profit de ces expériences".