Les éléments de la brigade de répression de la criminalité relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, ont saisi 41.250 comprimés psychotropes et démantelé un réseau national spécialisé dans le commerce de ces substances, composé de quatre personnes, a-t-on appris, vendredi, de ce corps constitué.

Les représentants de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya ont précisé que les policiers, forts d’informations faisant état des intentions d’un groupe d’individus d’introduire une quantité importante de substances psychotropes à bord de véhicules en provenance d’une wilaya de l’est du pays, ont dressé une souricière qui a fait échouer les plans du réseau. La "mise en place surprise" d’un point d’observation à la périphérie de la ville d’El Khroub a abouti à l’interception de deux véhicules et à l’arrestation de quatre personnes âgées de 26 à 50 ans détenant, à bord des deux véhicules, 41.250 comprimés psychotropes. La perquisition des domiciles des suspects, ordonnée par les autorités judiciaires, a permis de saisir des couteaux, de l’argent et un autre véhicule, a-t-on précisé de même source.

A l’issue de l’enquête, un dossier de procédure pénale a été finalisé à l’encontre des personnes interpellées qui ont été traduites devant la juridiction compétente pour "importation, possession, transport, stockage et mise en vente illégale de substances psychotropes", en plus du crime de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé, agissant à l’échelle nationale.