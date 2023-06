Les services de la police judiciaire de la sûreté de Tamanrasset ont déjoué la semaine écoulée, en coordination avec le Service central de lutte contre le crime organisé, une tentative de contrebande de plus de 11 tonnes de câbles électriques et plus de 12 tonnes de denrées alimentaires, destinées à la contrebande, par un réseau criminel composé de 20 personnes, dont 11 ressortissants étrangers, a indiqué vendredi un communiqué des services de Sûreté nationale.

L'enquête avec les suspects "a révélé les détails du mode opératoire criminel du réseau, qui collectait et stockait les quantités massives de câbles électriques dans un entrepôt situé à la zone industriel de Rouïba (Alger), et puis les transportait via une société de transport privée, pour les stocker à Tamanrasset, ensuite, il les transférait vers un autre entrepôt à Ain Guezam, pour les transporter finalement aux pays voisins par les frontières sud", ajoute le communiqué.

La perquisition des entrepôts et des parcs utilisés par les éléments du réseau criminel, à Alger, à Tamanrasset et à Ain Guezam, ainsi que le siège de la société de transport, " a permis d'arrêter 20 personnes dont le cerveau du réseau", selon la même source.

La perquisition a permis également la saisie de 11,184 tonnes de câbles en cuivre et plus de 12 tonnes de semoule, de farine, de produits alimentaires (huile d'olive et complémentaires nutritifs), 03 camions, une somme d'argent de 137.750.000 de centimes, ainsi que la saisie de 137g d'or.

"Les suspects ont été traduits devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset le 01/06/2023, pour contrebande dans le cadre d'un groupe criminel international organisé et atteinte à l'économie nationale à travers la non facturation et l'invasion fiscale", conclut le communiqué.