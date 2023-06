Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a insisté vendredi à Ghardaïa sur l'impératif de multiplier les efforts de l’ensemble des acteurs de la société dans la lutte contre la drogue et les psychotropes en milieu des jeunes.

S’exprimant lors d’une rencontre des scouts de la wilaya , organisée à l’occasion de la journée nationale des SMA , M. Hamzaoui a souligné "l’impératif de conjuguer les efforts de l’ensemble des acteurs de la société pour assurer une lutte efficace contre la prolifération de la drogue et les psychotropes en milieu des jeunes".

"L’organisation des scouts musulmans algériens doit être un exemple à suivre en termes d’action associative visant à lutter contre les maux et fléaux sociaux menaçant notre jeunesse notamment la drogue et les psychotropes", a-t-il dit. Le commandant général des Scouts musulmans algériens a, par ailleurs, indiqué que "les SMA font front commun dans la défense des intérêts supérieurs du pays", avant d’appeler "à la consolidation et au renforcement de l’unité nationale".

"Notre force réside dans notre unité pour faire face aux visées des ennemis du pays" a-t-il affirmé, appelant ainsi à "se mobiliser contre les tentatives visant la déstabilisation de notre pays".

M.Hamzaoui a fait savoir que les jeunes "jouent un rôle essentiel en tant que levier de changement pour un avenir meilleur".

"Nous devons élargir la base et la promotion du mouvement des scouts afin d'attirer davantage d'adhérents pour les prémunir contre les maux sociaux en s’appuyant notamment sur les actions de sensibilisation et d’éducation", a-t-il ajouté.

"Les SMA, s’attèlent, à inculquer les valeurs du patriotisme, de la citoyenneté auprès des jeunes à la faveur des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation", a affirmé le même responsable. Et d’ajouter : "Les SMA ne cessent aussi d’encourager les scouts à forger leurs propres personnalités, servir la patrie, réunir toutes les conditions indispensables au succès scolaire et à contribuer à la généralisation d’une éducation globale de l’enfance et de la jeunesse à travers un système de valeurs, basé sur les fondamentaux de sacrés de notre pays".

"Cette rencontre est une occasion pour choisir les représentants de la wilaya de Ghardaïa au prochain congrès des SMA prévu le 21 juin prochain à Alger, sous le signe "tous u nis pour notre pays" , a indiqué le commandant des SMA .

Organisée par les scouts de la wilaya de Ghardaïa, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la journée national des Scouts (27 mai) s’est déroulée dans la commune d’El Ateuf (7 Km au sud/est de Ghardaïa) en présence des autorités de la wilaya et des membres de la société civile.