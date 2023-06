"La criminalisation des actes de fraude aux examens" scolaires a été jeudi le thème

d'une journée d'étude organisée par la Cour d'Alger, durant laquelle les intervenants

ont mis l'accent sur l'impérative utilisation des nouvelles technologies pour endiguer

le phénomène de la triche lors des prochains examens de fin de cycle.

Dans ce cadre, le représentant du Pôle pénal de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC), M. Ishak Derradj a affirmé que cette juridiction "a pris des mesures préventives et procédurales reposant sur des technologies de pointe pour lutter contre le phénomène de la triche, avant et pendant les examens de fin de cycle".

L'Organe national de prévention et de lutte contre les crimes liés aux TIC a mis sur pied "une commission nationale chargée d'examiner et de détecter les pages douteuses activant sur les différents réseaux sociaux avant la tenue des examens, afin d'en identifier les modérateurs et mettre un terme à leurs activités", a-t-il indiqué.

Composée d'officiers représentant différent s corps de sécurité, de juges, et de représentants des ministères de l'Education nationale et de l'Intérieur, cette commission "intercepte les pages douteuses partageant de fausses informations sur d'éventuelles fuites de sujets", a-t-il expliqué.

Le procureur général de la Cour d'Alger, Moussa Othmane a qualifié, pour sa part, la fraude aux examens d"acte odieux" qui "porte atteinte au principe d'égalité des chances entre les candidats aux examens, notamment de fin de cycle", affirmant que "le législateur algérien a fait face à ce phénomène", particulièrement lorsque qu'il dépasse le stade de la simple triche à une fuite à grande échelle des sujets. Rappelant que la loi prévoyait des peines "de 3 à 15 ans de prison ferme" à l'encontre des fraudeurs, M. Othmane a souligné que "ces peines sont durcies si les sujets ou les réponses des épreuves font l'objet d'une fuite à grande échelle entrainant l'annulation partielle ou totale des examens". De son côté, l'enseignant à la Faculté de droit à Alger, Djamel Hafif, a mis en garde contre le phénomène de la triche qui prend de l'ampleur au sein du milieu estudiantin à travers l'usage, sans conscience ni sens de l'éthique, des moyens technologiques assez développés.

Il a mis l'accent, dans le même contexte, sur le rôle qui incombe aux parents, appelé s à inciter leurs enfants à adopter les bonnes méthodes de révision sans recourir à des moyens détournés.

Les participants à cette journée d'étude ont insisté aussi sur le rôle des médias, invités à proposer des programmes visant à traiter le phénomène de la fraude et à mettre en garde les candidats contre ses conséquences, appelant les établissements éducatifs à "adopter une stratégie inclusive pour lutter contre la triche aux examens, commençant par des études spécialisées et coordonnées afin d'identifier et de traiter les facteurs à l'origine de ce phénomène".

L'organisation de conférences évoquant le thème de la triche aux examens scolaires du point de vue religieux a été également recommandée par les participants.