La dette totale des cartes de crédit américaines a dépassé les 1.000 milliards de dollars, et le taux d'intérêt moyen pour une nouvelle carte de crédit est passé à 24 %, le chiffre le plus élevé depuis les politiques économiques du président Reagan, a rapporté le quotidien The Hill.

En moyenne, un ménage américain typique a désormais 10.000 dollars de dettes sur ses cartes de crédit, un record historique, selon The Hill. "Si cela ne vous semble pas être une dette importante, essayez donc de la rembourser. A 250 dollars par mois avec 24 % d'intérêts, vous continuerez à payer jusqu'en 2030, et vous dépenserez au total 20.318 dollars, soit deux fois ce que vous deviez. Et cela suppose que vous n'utilisiez plus jamais de carte de crédit", a noté le journal.

La Réserve fédérale américaine a pour sa part estimé la dette des cartes de crédit du pays à 986 milliards de dollars, soit 250 milliards de plus qu'il y a deux ans. D'autres estimations sont par contre plus élevées, un rapport de WalletHub ayant évalué la dette totale à 1.200 milliards de dollars à la fin 2022, d'après The Hill.