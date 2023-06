Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse vendredi, avant une réunion très attendue de l'Opep+ ce week-end, de solides chiffres de l'emploi américain et l'impasse de la dette surmontée.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, a gagné 2,49% à 76,13 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, a avancé de 2,33% à 71,74 dollars. C'est d'abord l'attente de la réunion des producteurs de l'Opep+ qui a fait grimper les cours, selon les analystes.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) se réunissent physiquement dimanche à Vienne, siège de l'alliance pour éventuellement ajuster leur niveau de production de brut.

Les créations d'emplois ont été bien plus fortes que prévu à 339.000 en mai, ce qui témoigne d'un marché du travail encore dynamique, même si dans le même temps --mesuré par une enquête différente--, le taux de chômage augmente à 3,7%. "Cette bonne situation pour la demande a eu une réaction positive sur les cours du baril", qui ont pris un dollar supplémentaire juste après la publication du rapport, a indiqué Robert Yawger de Mizuho US. Le marché a enfin été rasséréné par l'approbation par le Sénat américain de l'accord conclu in extremis pour une suspension pour deux ans du plafond de la dette.

Le risque de défaut de paiement est écarté: "le marché s'en réjouit, il peut mettre cela derrière lui", a ajouté l'analyste de Mizuho.