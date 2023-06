Un accident domestique grave se produit toutes les trois minutes en France. Ils tuent 20 000 personnes et en blessent 4.5 millions. Pourtant, les Français n’en perçoivent pas les risques et n’ont pas les bons réflexes ni pour les éviter, ni pour intervenir.

Au constat de ces chiffres alarmants, GEMA Prévention s’est associé à l’institut de sondage Opinion Way pour réaliser une étude sur les perceptions des accidents domestiques et les comportements des Français. Les accidents de la vie courante (AcVC) se répartissent entre les accidents domestiques, les accidents survenant à l’extérieur, les accidents de sport et les accidents de vacances. Mais une grande partie des mamans pensent aux accidents de la route quand on parle d’accidents domestiques !

Des risques sous-estimés

Si les accidents de la route tuent 3 645 personnes en 2012, les AcVC ont provoqué la mort de près de 20 000 personnes. Ils représentent même la principale cause de décès chez les jeunes enfants, avec près de 500 victimes âgées de 1 à 15 ans chaque année, ce qui correspond à un chiffre deux à trois fois supérieur à celui des accidents de la route.

Dans les faits, les suffocations ou étouffements constituent la première cause de mortalité chez les enfants de moins de un an et tuent près de 3 000 personnes par an. Et chaque année, les électrocutions font 200 victimes et 250 enfants de moins de 15 ans tombent par la fenêtre, dont 30 en décèdent. Les chutes, les brûlures, les intoxications ont tué pas moins de 1376 personnes en 2008. Les noyades restent la première cause de décès par AcVC chez les moins de 25 ans.

La maison un lieu à risques

Les français ont bien conscience que la cuisine est une pièce dangereuse (71% la citent dont 59% en premier), mais ils sous-estiment la dangerosité des autres pièces. En effet, 39% mentionnent ensuite la salle de bains, 27% le garage, 16% le jardin, 7% le salon et 3% la chambre. Ces chiffres montrent de l’ignorance des risques réels, puisque 21% des accidents domestiques se produisent dans le salon et que la chambre reste un haut lieu de danger, notamment pour l’enfant.

Les français n’ont pas les bons réflexes

Cette étude révèle aussi que près d’un Français sur 5 ne connait pas le numéro d’appel des pompiers et un sur 4 ignore comment contacter la police ou le SAMU.

90 % d’entre eux ne connait pas les coordonnées du centre antipoison, et 57% ne connait le numéro d’urgence 112. Pourtant en cas d’accident domestique, chaque minute compte et les conseils de professionnels sont essentiels pour éviter des réactions inadaptées.