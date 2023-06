D'après une nouvelle étude, 90 % des parents ont déjà eu un « comportement inadapté » en présence de leurs enfants : et si on montrait le bon exemple pour éviter les accidents ? Coupures, brûlures, chutes, intoxications... Chaque année, les accidents de la vie courante (AcVC) sont responsables de 20 000 décès en France : il s'agit même de la première cause de mortalité chez les enfants âgés de 1 à 14 ans !

Problème : selon une récente étude OpinionWay pour Attitude Prévention, réalisée auprès de 1502 parents et de 500 enfants au mois de juin 2018, 90 % des parents déclarent avoir déjà eu un « comportement inadapté » en présence de leurs enfants. Ainsi, 63 % des répondants ont déjà ramassé ou manipulé des morceaux de verre sans protection, 57 % ont déjà marché sur un sol mouillé ou glissant, 48 % ont déjà changé une ampoule ou un fusible sans couper l'alimentation générale du disjoncteur et 28 % ont déjà manipulé des produits chimiques sans lire la notice et/ou sans protection. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » ?

6 parents sur 10 reconnaissent d'ailleurs avoir été victimes d'un accident de la vie courante au cours des 12 derniers mois : sans surprise, dans plus de la moitié des cas, c'est dans la cuisine que l'accident survient. L'accident de la vie courante le plus fréquent est la coupure (45 % des cas), puis arrivent la brûlure (31 % des cas) et les chutes (26 % des cas).

Si 79 % des enfants interrogés reconnaissent avoir reçu des consignes à appliquer en cas d'urgence (appeler un numéro de secours, effectuer des gestes spécifiques, se mettre à l'abri...), 42 % des jeunes répondants âgés de 6 à 12 ans ont déjà subi un accident domestique... Et si on montrait l'exemple ?

Avec l'approche des fêtes de fin d'année, Attitude Prévention braque les projecteurs sur les risques inhérents à cette période de l'année : laisser les guirlandes du sapin allumées sans surveillance, accrocher des décorations sans sécuriser son appui, ouvrir des huîtres avec un couteau pas adapté, laisser des bougies sans surveillance sur la table, ne pas sécuriser les multiprises... Prudence !