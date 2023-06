Brûlures, coupures, intoxications... Le confinement entraîne une hausse des accidents

domestiques. Nos conseils pour ne pas atterrir aux Urgences.

On le sait : le confinement (lié à l'épidémie de coronavirus Covid-19) est une épreuve psychologique pour les enfants comme pour les adultes. Mais le danger n'est pas seulement dans la tête : en effet, depuis le début du confinement, les accidents domestiques ont augmenté d'environ 50 %.

Brûlures, coupures, traumatismes... On recense actuellement environ 560 accidents par jour contre 374 cas quotidiens à la même période, en 2017. Quelques conseils pour éviter le pire :

BRÛLURE : IMMÉDIATEMENT REFROIDIR À L'EAU

À la maison, les causes de brûlures sont nombreuses : l'eau trop chaude (au robinet, dans la douche, dans la baignoire...), les solides trop chauds (plaque de cuisson, four, pierrade, appareil à raclette...), les liquides trop chauds (huile de friture, boissons brûlantes...).

Que faire en cas de brûlure ?Si la brûlure est superficielle, avec une peau rouge sans lésions apparentes, il est nécessaire de refroidir illico la zone avec un filet d'eau froide pendant (au moins) 5 minutes. On recouvre ensuite la brûlure avec un pansement stérile.

Si la brûlure semble grave, avec des cloques, on refroidit également la zone sous l'eau froide pendant (au moins) 5 minutes puis on recouvre avec un pansement stérile. On alerte ensuite les pompiers en appelant le 18 ou le 112.

Attention ! Si la personne brûlée est un enfant ou un bébé, il est indispensable de prendre un avis médical en téléphonant au Samu (15).

Comment éviter les brûlures ? Installez des mitigeurs sur vos robinets, douches et baignoires. Vérifiez la température du lait et des petits pots quand vous les sortez du chauffe-biberon ou du micro-ondes. Ne laissez pas dépasser les poignées des casseroles. Installez une protection spécifique devant la porte du four.

COUPURE : ÉVALUER LA GRAVITÉ DE LA BLESSURE

Entre les ciseaux, les couteaux de cuisine et les outils de jardinage, il est très facile de se couper à la maison.

Que faire en cas de coupure ? Premier réflexe : évaluer la gravité de la coupure. Si les deux bords sont proches et ne peuvent pas être écartés, si elle est nette, si elle atteint une personne en bonne santé, il s'agit probablement d'une coupure superficielle.

Si la plaie est largement ouverte, si elle est sale et/ou déchiquetée, si elle touche une articulation, la tête, les mains ou les pieds, si elle atteint une personne immunodéprimée (diabète, par exemple) ou sous traitement anticoagulant, il s'agit d'une coupure grave.

En cas de coupure superficielle, on nettoie la plaie avec de l'eau et du savon. On stoppe le saignement en comprimant avec une compresse sèche ; on ne met aucune substance sur la coupure sans avis médical. En cas de coupure grave, il est nécessaire d'aller aux Urgences dans un délai de 6 heures maximum.

Attention ! Si la personne victime de la coupure n'a pas été vaccinée contre le tétanos (ou si elle n'est pas sûre d'avoir fait son rappel vaccinal), une consultation auprès d'un médecin est nécessaire sous 48 heures.

Comment éviter les coupures ? Rangez les couteaux, ciseaux, outils... hors de portée des enfants. Portez des gants pendant vos activités de jardinage et de bricolage. Soyez extrêmement attentifs en cuisine.

ECCHYMOSE : APPLIQUER DE LA GLACE SANS ATTENDRE

L'ecchymose (que l'on appelle aussi "hématome sous-cutané") correspond à un épanchement de sang qui se produit plus ou moins profondément sous la peau. C'est le célèbre "bleu" !

Que faire en cas d'ecchymose ? Dès l'apparition d'un "bleu" à la suite d'un choc léger ou violent, on applique une poche de glace sur la zone concernée - astuce : ça marche aussi avec des petits pois surgelés. Attention à ne pas appliquer la glace directement sur la peau : on l'emballe dans un tissu fin, comme un t-shirt. En cas de douleur importante, un comprimé de paracétamol antalgique est conseillé.

Attention ! En cas d'hématome à la tête avec perte de connaissance, en cas de "bleu" avec de la fièvre et/ou une fatigue anormale, en cas d'ecchymoses qui apparaissent en l'absence de choc, en cas de "bleus" en forme de "lunettes" autour des yeux, en cas de "bleu" au niveau de l'oreille, du thorax, des testicules, des yeux... Il faut consulter en Urgence ou appeler le Samu (15).

Comment éviter les ecchymoses ? Portez des protections adaptées en cas d'activité sportive (casque, genouillères...). Ne courez pas dans les endroits exigus. Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance.

ÉLECTRISATION : TOUJOURS GRAVE, EN PARTICULIER CHEZ L'ENFANT

On parle d'électrisation lorsqu'un courant électrique traverse le corps. Cet accident domestique fréquent (un tiers des victimes sont des enfants) est toujours grave, même si les dégâts provoqués par l'électricité ne sont pas forcément visibles à l'œil nu.

Que faire en cas d'électrisation ? Une électrisation est toujours grave : il est indispensable d'appeler le Samu (15) ou les pompiers (18 ou 112) au plus vite. Si la victime ressent un engourdissement, des douleurs musculaires, des maux de tête, des problèmes de concentration, des difficultés à respirer, des battements de cœur anormaux... il faut agir de façon immédiate.

Attention ! Ne jamais toucher à mains nues une personne victime d'électrisation, au risque d'être soi-même victime ! Le meilleur réflexe : couper le courant à la maison à l'aide du disjoncteur.

Comment prévenir l'électrisation ? Utilisez des caches-prises si vous avez des enfants. Ne surchargez pas les multiprises. Débranchez les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

INTOXICATION PAR VOIE ORALE : SURTOUT, NE PAS FAIRE VOMIR

Médicaments, produits ménagers, produits de bricolage / jardinage, cosmétiques... Une intoxication par voie orale est vite arrivée. Ce qu'il faut retenir : même en l'absence de symptômes, il est nécessaire de demander un avis médical.

Que faire en cas d'intoxication par voie orale ? Appelez le centre anti-poison le plus proche et décrivez très précisément la substance en cause - et ce, même si la personne concernée n'a aucun symptôme !

Des troubles du comportement, une perte de connaissance, des pupilles dilatées, des vomissements, de la diarrhée, un écoulement de salive par la bouche... sont des signes de gravité.

Attention !Ne pas faire vomir la personne concernée, au risque de brûler l'œsophage et la bouche. Le lait est également une mauvaise idée puisqu'il facilite la diffusion du poison dans le corps. Idem pour l'eau : certains produits toxiques moussent lorsqu'ils entrent en contact avec de l'eau et peuvent aggraver l'état de santé de la victime.

Comment prévenir les intoxications par voie orale ? Gardez les produits toxiques hors de portée des enfants, si possible dans un placard qui ferme à clé. Ne transvasez pas vos produits toxiques dans d'autres contenants.