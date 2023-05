Cinq athlètes représenteront l'Algérie au Tour Cycliste du Cameroun 2023, prévu en dix étapes, du 3 au 11 juin prochain, a appris l'APS mardi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

Il s'agit de Hamza Yacine, Abdallah Benyoucef, Mohamed Nadjib Assel, Mohamed Amine Nehari et Abdelkrim Ferkous, sous la conduite du Directeur technique national Samir Allam, qui sera assisté dans sa tâche par le mécanicien Youcef Djerrah.

La sélection nationale s'est rendue au Cameroun ce mardi matin, pour avoir le temps de bien récupérer avant le coup d'envoi de la compétition, prévu le samedi 3 juin.

Le premier coup de pédale de cette 19e édition du Tour cycliste sera donné dans la région du Nord, entre Figuil et Garoua (96 km) après une dizaine d'années d'absence. La 2e étape aura lieu le lendemain, sous forme d'un critérium de 124 km à Garoua, et elle sera suivie de la 3e étape, entre Pouma et Kribi (145 km), la 4e entre Kribi et Douala (178 km), et la 5e sous forme d'un autre critérium de 123,3 km à Douala. La 6e étape se tiendra le 6 juin 2023 entre Douala- Buéa et Limbé (100 km), la 7e étape le 7 juin 2023 entre Loum et Dschang (112 km), la 8e étape le 8 juin 2023 entre Dschang-Bafoussam et Bangangté (102 km), la 9e étape

le 10 juin 2023 entre Bangangté et Bafia (124 km) et enfin la 10e et

dernière étape, le 11 juin, sur une distance de 122 km entre Bafia et

Yaoundé.

D'après les organisateurs, certains parmi les meilleurs cyclistes africains seront au rendez-vous de cette 19e édition du Tour du Cameroun, longue de 1200 kilomètres, en présence notamment de certaines sélections nationales africaines et de quelques équipes semi-professionnelles d'Europe.

Parmi les faits nouveaux dans cette édition 2023, le passage à dix d'étapes, alors qu'elles n'étaient que de huit au cours des dix dernières années.

"Dix étapes, c'est raisonnable, compte tenu des questions budgétaires. Il faut tenir compte aussi du nombre de jours à passer sur le vélo et dans les différentes villes du Cameroun. Il faut intégrer aussi le transport, l'hébergement et la prise en charge des différentes délégations présentes dans la caravane", ont expliqué les organisateurs.Cette année donc, la course va passer dans six régions du Cameroun et non plus seulement quatre. Il s'agit du Nord, du Littoral, de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud et du Centre. A cet effet, la Fédération camerounaise de cyclisme annonce, toujours en guise d'innovation, une étape entre Loum dans le Littoral et Dschang à l'Ouest (112 km).