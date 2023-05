La consommation de drogues est une "grande menace pour la sécurité du pays et de la cohésion sociale", et la lutte contre ce phénomène implique la mobilisation de l’ensemble des composantes de la société, ont estimé, mardi, à Médéa, les participants à une rencontre sur la prévention et la sensibilisation sur la consommation de drogue.

"L'aspect juridique de la lutte contre la consommation de drogue n'est pas suffisant pour éradiquer ce phénomène, et la société toute entière est concernée dans ce combat, eu égard de ses conséquences sur la cohésion de la société et ses dangers sur le citoyen", a indiqué, le président de la cour de Médéa, Mohamed Haddoud, lors de l’ouverture de cette rencontre organisée à la cour de justice de cette wilaya.

"La prévention et la sensibilisation peuvent contribuer à limiter la propagation de ce phénomène et à prémunir la société contre les dangers qui découlent de la consommation des drogues", a-t-il ajouté.

Le procureur général près la cour de Médéa, Zoheir Talbi, a indiqué pour sa part, que "les pouvoirs publics sont décidés à trouver une solutio n radicale et globale" à ce phénomène, en introduisant de nouveaux textes de lois en matière de lutte contre le trafic et la consommation de drogues.

Les pouvoirs publics ont adopté, en outre, une stratégie de prévention à laquelle sont associés les associations de la société civile, les Scouts musulmans algériens (SMA), le Croissant rouge algérien (CRA), les secteurs de la jeunesse, les affaires religieuses et les associations de parents d’élèves, afin de faire face à ce phénomène, a expliqué le procureur général.

Abordant le volet de la lutte contre le trafic de drogue, le représentant du groupement de Gendarmerie de Médéa, le commandant, Mohamed Semar, a indiqué que des structures de lutte spécialisées ont été créées au sein du corps de la Gendarmerie nationale pour "mettre en échec les tentatives d’introduction de quantités toujours plus importantes de drogue sur le territoire national".

"Ces structures ont permis, selon cet officier, de faire avorter de nombreuses tentatives d’introduction de drogue sur le territoire et à déjouer la stratégie des réseaux de trafiquants transfrontaliers qui voulaient inonder le pays de drogue ou s’en servir comme point de transit vers d’autres pays".

Il a fait part également du rôle que peuvent jouer les structures de prise en charge des consommateurs de drogue afin de les aider à se réinsérer dans la société et retrouver une vie normale.