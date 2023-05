Le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Hamid Afra a insisté, mardi

à El Bayadh, sur l’importance d’anticiper dans la gestion des catastrophes et des risques majeurs, pour limiter leurs effets.

Dans une communication lors d’un colloque sur les effets des changements climatiques sur l’élevage du bétail dans les zones steppiques, M. Afra a mis l’accent sur la prévoyance et l’anticipation comme stipulé dans le nouveau projet de loi relative à la gestion des catastrophes et des risques majeurs.

Il a souligné, dans ce sens, que cette rencontre consacrée à l’étude des différents effets des changements climatiques sur la steppe vise à proposer des voies et moyens à y faire face.

Elle comporte la présentation de travaux de recherche effectués par des spécialistes et d’associations versées dans le domaine de l’élevage, ainsi qu’un débat avec la participation d’experts et de professionnels, a-t-il fait savoir. Evoquant la nécessité de s’adapter à cette nouvelle donne, le délégué national aux risques majeurs a éga lement insisté sur l’utilisation de la science et de la technologie, la sensibilisation et la formation de tous les acteurs concernés dans la gestion des catastrophes, ainsi que sur l’implication de la société civile.

Le programme de la rencontre de deux jours, organisée par la wilaya d’El Bayadh en coordination avec la délégation nationale aux risques majeurs comporte une série de communications abordant, entre autres, l’importance des zones de pacage dans l’alimentation du bétail, les effets des changements climatiques sur les zones pastorales et les ressources hydriques, les efforts du Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS), le projet du barrage vert et le rôle de la société civile dans cette question.

Le colloque, dont l’ouverture des travaux a été présidée par le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi, enregistre la participation de représentants des directions des services agricoles (DSA), des ressources en eau, des forêts, du HCDS et d’associations intéressées par l’agriculture et l’environnement, aux côtés de présidents d’APC, de chercheurs et d’enseignants universitaires du pays.