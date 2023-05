Quatre personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi, a-t-on appris auprès des services de wilaya de la protection civile.

La même source a précisé que l’accident s’est produit à 9 heures du matin sur la route nationale RN 92, au niveau du tronçon reliant entre les wilayas de Saïda et Tiaret, sur le territoire de la commune Hessasna, suite à une collision entre un taxi collectif et une voiture, provoquant la mort sur les lieux de 4 personnes et des blessures à différents degrés de gravité à six autres.