Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi le démantèlement d'un réseau international de soutien au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) composé de sept personnes dont des Marocains, dans plusieurs régions d'Allemagne.

Ces sept personnes de nationalités marocaine, allemande et kosovare ont été arrêtées sur la base d'un mandat d'arrêt émis par un juge d'instruction dans plusieurs régions de l'Ouest de l'Allemagne -Brême, Hambourg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat, a précisé le parquet fédéral chargé des affaires terroristes.

Les suspects, quatre femmes et trois hommes, font partie d'un réseau international qui soutient les activités terroristes de Daech par des dons financiers, affirme la même source. Des perquisitions ont été menées dans près d'une vingtaine de lieux en Allemagne et aux Pays-Bas. Les suspects seront présentés au juge en vue d'un possible placement en détention provisoire, selon un communiqué du parquet fédéral.